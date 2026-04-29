Наточват НК срещу международната агресия

Публикувани за обществено обсъждане промени в Наказателния кодекс разширяват каталога на престъпленията в обхвата на компетентността на Международния наказателен съд на ООН, който има юрисдикция да разглежда най-тежките престъпления, които създават безпокойство за цялата международна общност. Промените са провокирани на първо място от войната в Украйна.

Измененията въвеждат режима на престъплението ,,агресия“ и допълнения в съставите на международните военни престъпления, свързани най-общо със забрани за ползване на нови видове оръжия и начини на водене на война, водещи до мащабни унищожения или оказващи дехуманизиращо въздействие върху пострадалите. Те са ратифицирани от повечето държави-членки на Европейския съюз и от необходимия за влизането им сила брой държави-страни по Римския статут, като се очаква и България да започне процедура по ратифициране.

Субект на новото престъпно деяние „агресия“ е военен и политически водач, който планира, подготвя, започва или ръководи използването на въоръжена сила на държава срещу друга държава в явно противоречие с Устава на Организацията на обединените нации, включително срещу нейния суверенитет, териториална цялост или политическа независимост, независимо дали е обявена война. Наказанието е до 20 години лишаване от свобода с конфискация на имущество. Дадено е и легално понятие за „военен и политически водач“ – всяко лице, независимо от длъжността му, което упражнява власт или фактически контрол върху политическите или

военните действия или решения на държавата.