Жандармерията излиза на терен за празниците

По повод поредицата от празнични дни, от 30 април до 4 май Дирекция „Жандармерия“ ще предприеме допълнителни мерки по сигурността. Ще бъде засилено присъствието в района на възловите гари в София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Горна Оряховица и Стара Загора, особено в дните, в които се очаква увеличен поток от пътници. Допълнителни мерки са предвидени за обезпечаване сигурността на организирани ученически и други групови пътувания на деца с железопътния транспорт. Наряди ще има и в подвижните влакови състави по направленията с интензивен поток от пътници.

Места, на които се очаква голямо струпване на хора във връзка с честванията на Деня на труда и Априлското въстание, също ще бъдат обезпечени. На 1 и 3 май екипи на дирекцията ще бъдат разположени на територията на ОДМВР-София по магистралите „Хемус“ и „Тракия“, където ще следят за спазване на правилата по Закона за движението по пътищата.

Успоредно с допълнителните мерки във връзка с предстоящите почивни дни, в Дирекция „Жандармерия“ е в ход и постоянна специализирана полицейска операция в малките, отдалечени и уязвими населени места. Патрули ще правят постоянни обходи с цел опазване на обществения ред и недопускане на престъпления.