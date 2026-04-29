Демократите обмислят да заведат дело срещу Тръмп, ако продължи военната операция в Иран

Демократите в Конгреса на САЩ обмислят да заведат дело срещу президента Доналд Тръмп, ако той продължи военната операция в Иран без одобрението на Конгреса, съобщи списание Time, позовавайки се на информирани източници. 60-дневният срок, установен от закона за одобрение на операцията от Конгреса, изтича на 1 май.

Няколко източника съобщиха на изданието, че ако президентът игнорира закона, Конгресът ще има убедителни правни основания за съдебен иск. Те казаха, че дискусиите за тази възможност все още са в ранен етап, но биха могли да се засилят през следващите седмици. Повечето източници обаче подчертават необходимостта от изчерпване на парламентарните средства за защита, преди да се предприемат съдебни действия.

Както отбелязва изданието,

федералните съдилища често са отказвали да разрешават разногласия между Конгреса и президентите

относно използването на военна сила. Според техните решения подобни спорове са „политически“ и трябва да се решават от избрани органи. На това основание съдилищата отхвърлиха дела срещу нахлуването в Ирак през 2002 г. и военната операция в Либия през 2011 година.

Този път обаче Конгресът ще има по-убедителни основания за делото, съобщи източник пред Time.

Съгласно Закона за военните правомощия от 1973 г.,

президентът трябва да прекрати военните операции след 60 дни,

освен ако Конгресът не приеме резолюция, разрешаваща използването на сила. Законът позволява еднократно 30-дневно удължаване, ако държавният глава удостовери, че е необходимо допълнително време за изтегляне на войските. В седмиците след началото на конфликта с Иран Конгресът не успя да приеме нито резолюция за прекратяване на военните действия, нито официално разрешение за тях.

Разминирането на Ормузкия проток може да отнеме шест месеца.

Пентагонът предостави тази информация на Конгреса на САЩ. Преди това обаче първо трябва да се разреши самият конфликт, според съобщения в медиите.