Johnnie Walker представя лимитираното уиски Blue Label Azure за пътуващи и летища

Johnnie Walker представя нова лимитирана серия шотландско уиски Blue Label Azure създадена специално за пътници и ще се продава само в магазини duty-free по летища и други travel retail локации.

Първото ѝ представяне ще бъде на летище „Лондон Хийтроу“ през май 2026 г., след което ще се появи и на големи международни летища като Чанги, Инчхон, Хонконг, Париж и други. Ще се предлага също на някои круизни кораби и в центъра на марката в Единбург.

Новото уиски е част от стратегията на компанията Diageo да направи серията Blue Label Azure по-подходяща за летни поводи и специални моменти. Марката Johnnie Walker вече е №1 в пътническата търговия и най-продаваното шотландско уиски в този сегмент.

Какво е различното?

Blue Label Azure е по-свежа и по-„лятна“ версия на класическия Blue Label. Идеята е да напомня повече на морска и крайбрежна атмосфера. Дизайнът на бутилката е направен съвместно с дизайнерката Джохана Ортис, известна с тропически и морски стил.

Какъв е вкусът?

Уискито започва с свежи цитрусови и плодови аромати, след което се появяват леки опушени нотки и сладост. Финалът е мек, балансиран и дълготраен, описван като усещане за „морски въздух в края на деня“.

Как ще се продава?

Ще има специални дегустационни зони по летищата, включително бар в „Хийтроу“ и представяне в бизнес салоните на авиокомпании. Ще се подкрепя и с рекламни кампании.

Бутилката е направена от рециклирано стъкло и има специална опаковка, която помага напитката да се държи охладена и може да се използва повторно.

С тази серия Diageo се опитва да привлече нови клиенти и да засили позицията на Johnnie Walker в премиум сегмента, особено сред пътуващите.