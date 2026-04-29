Европейската комисия дава България и още 6 държави на съд

Европейската комисия съобщи, че предава на съд България, Испания, Франция, Люксембург, Нидерландия, Полша и Швеция, тъй като не са въвели навреме европейските правила за устойчивостта на така наречените критични субекти или онези структури, свързани с националната сигурност на всяка една държава. Срокът за въвеждане на законодателните промени изтече на 17 октомври 2024 година. Досега никоя от изброените държави не е въвела нужните мерки в националното си законодателство.

Целта на промените е осигуряване на непрекъснато предлагане на услуги от жизненоважно значение за обществото и икономиката в области като енергетика, транспорт, здравеопазване, водоснабдяване, банково дело и цифрова инфраструктура. Държавите членки трябва да извършват редовни оценки на опасностите, за да установяват критичните субекти.

Според законодателството заплахите включват природни бедствия, терористични нападения, киберзаплахи, престъпно проникване и саботажи.

Освен това Европейската комисия призовава България, Испания, Франция, Люксембург, Нидерландия, Полша и Швеция да въведат изцяло правилата за баланса на половете сред директорите на дружества. Идеята е недостатъчно представеният пол да заема 40% от директорските длъжности без изпълнителни функции и 33% от всички директорски длъжности. Крайният срок за въвеждането на мярката изтече на 28 декември 2024 година.

През януари 2025 година комисията започна наказателни процедури срещу държавите, неизпълнили нормативната уредба. Сега те разполагат със срок от два месеца, за да отстранят пропуските. След това може да се предявят искове пред Съда на ЕС с предложение за глоби.

Припомняме, че преди месец от Европейската комисия съобщиха, че могат да образуват наказателни процедури срещу България, свързани със заобикалянето на санкциите на Европейския съюз и обмена на данни между европейските правоприлагащи органи. От началото на 2026 година срещу България се водят общо 8 наказателни процедури. Те са от областта на личните данни, борбата с финансирането на тероризма, криптоактивите, сътрудничеството при данъчното облагане, бюджетните правила, финансовите услуги, енергетиката и контрола на емисиите на метан.