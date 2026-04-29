Франция призова гражданите си да напуснат Мали

Франция призовава гражданите си да напуснат Мали, докато все още е възможно

Франция препоръча на гражданите си в Мали да се възползват от възможността „и да разервират самолетен билет, за да напуснат временно страната, докато това все още е възможно“. предаде Франс прес.

„След атаките на 25 април в няколко части на Мали, включително Бамако, ситуацията със сигурността остава изключително нестабилна“, пише в указанията на френското външно министерство. А също и че „пътуването до Мали остава силно непрепоръчително по каквато и да е причина“.

Общо 4200 френски граждани са вписани в консулския регистър, към който трябва да бъдат добавени и нерегистрираните, оценявани на около 3000 души. Две трети от тях са хора с двойно гражданство, живеещи в Бамако. 

В края на миналата седмица коалиция от бойци, свързани с Ал Кайда и сепаратисти извърши най-голямата координирана атака в Мали за последните повече от десет години, изостряйки обстановката в един от най-размирните региони в света, отбеляза Асошиейтед прес. Бунтовниците удариха главната военна база на страната и района близо до летището в Бамако.

Африканската държава се управлява от военна хунта, дошла на власт преди няколко години с обещанието да гарантира сигурността на гражданите. Тя обвиняваше предишните демократични правителства в корупция и че са марионетки на Франция.

