Лихвите по депозитите за домакинствата растат през март до 1.20%

Лихвите по депозитите за домакинствата растат през март 2026 година, за тези за нефинансовите предприятия намаляват, отбелязват от Българската народна банка.

В сравнение с февруари 2026 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет за нефинансовите предприятия спада с 0.37 пр. п. до 1.10 на сто. А обемът на новия бизнес по тези депозити нараства с 41.4% (429.9 млн. евро) до 1.47 млрд. евро. Това съобщават от Българската народна банка.

Средният лихвен процент по овърнайт депозитите се повишава до 0.07 процента.

През март средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет за домакинствата се увеличава с 0.12 пр. п.

до 1.20 процента. Обемът на новия бизнес по тези депозити нараства с 16.8% (55 млн. евро) до 381.7 млн. евро.

Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите и по депозитите, договорени за ползване след предизвестие остават на нивата от февруари съответно по 0.01% и 0.26 на сто.