Повече от 20 кораба са затворени в иранското пристанище „Ча Бахар“ поради блокадата на САЩ

Повече от 20 търговски кораба са затворени в иранското пристанище „Ча Бахар“ поради военната блокада на САЩ, съобщи Централното командване на САЩ в Близкия изток (CENTCOM).

Според данните, преди началото на блокадата, не повече от пет кораба обикновено са били акостирали в иранското пристанище, разположено на брега на Оманския залив в Индийския океан. Въпреки това, „американските сили в момента прекъсват икономическата търговия с и от Иран в рамките на продължаващата блокада“, добави командването.

САЩ започнаха военноморска блокада на иранските пристанища на 13 април.

В отговор Иран затвори отново Ормузкия проток на 18 април.

Преди военните действия Иран изнасяше до 1.6 милиона барела петрол на ден през пролива. След блокадата на САЩ тези обеми спаднаха рязко. На 28 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви искането на Иран за деблокиране на Ормузкия проток.

Ча Бахар е град в южната провинция Систан и Белуджистан, Иран. Това е свободно пристанище (зона за свободна търговия), разположено на брега на Оманския залив, и е най-южният град на Иран след Конарак.

Оманският залив или Оманско море е залив в Индийския океан, който свързва Арабско море с Ормузкия проток, който след това тече към Персийския залив. Граничи с Иран и Пакистан на север, с Оман на юг и с Обединените арабски емирства на запад.