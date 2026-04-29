Гонка и стрелба в Хасково завърши с ранен мъж

Гонка и стрелба в Хасково завърши с ранен мъж

В Хасково се разигра сцена досущ като от някой “уестърн” филм. С тази разлика, че в нашия случай не става въпрос за Дивия запад, нито пък има нещо свързано с Клинт Истууд. Става въпрос за преследване и стрелба между двама шофьори на много луксозни коли, с изключително странни регистрационни номера. Резултатът – задържан 42-годишен мъж и прострелян в коляното, и настанен в болница 21-годишен младеж. Пострадалият е без опасност за живота.

Инцидентът се е разиграл в ранния следобед на изхода в посока Димитровград. На мястото имаше много полиция, като отцепени бяха поне четири автомобила. По-късно от полицията в Хасково съобщиха, че инцидентът е станал в 13:20 часа. Патрул бил в района и забелязал спрели на платното скъпи автомобили – “Мерцедес“ и “Ауди“. Полицаите помислили, че е станала катастрофа и спрели да окажат помощ. В същия момент видели как мъж вади пистолет и прострелва в коляното друг.

Пистолетът е бил законно притежаван от задържания, като е иззет от служителите. Работата по изясняване на причините за скандала и стрелбата продължава. Предстои привличане на извършителя в качеството му на обвиняем по образуваното досъдебно производство.

Според неофициална информация преди инцидента луксозните коли са се преследвали на пътя. Бащата на простреляния младеж е обяснил, че инцидентът е станал заради покупка на кола, тъй като синът му купил лек автомобил „Ауди“ за 35 000 евро от стрелеца. Оказало се, че колата била чужда, на трети човек, при това с неизплатени лизингови вноски. Младежът регистрирал колата в Хасково и след месец колата била конфискувана, тъй като била обявена за издирване.

