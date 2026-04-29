РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

„Булгаргаз“ обяви тръжна процедура за доставка на втечнен природен газ на терминал в Турция

Булгаргаз - сграда

За осигуряване на необходимите количества природен газ за българските потребители през предстоящия летен сезон, днес, 29 април, „Булгаргаз“ ЕАД обяви тръжна процедура за доставка на 1 товар втечнен природен газ (1 000 000 MWh) на терминал в Турция, съобщиха от дружеството.

За участие в тръжната процедура са поканени 37 международни компании (търговци и производители на втечнен природен газ), които са заявили интерес към предходни търгове, провеждани от дружеството и успешно са преминали процедурата по одобрение на „Булгаргаз“.

Получените оферти ще бъдат оценявани съгласно Методика с критерии най-ниска доставна цена, срок и начин на плащане.

Припомняме, че терминалът край Александруполис, Гърция е в планов ремонт от 1 април 2026 г., като след приключването му „Булгаргаз“ има планирана доставка на още 1 товар втечнен природен газ, който ще бъде нагнетен в ПГХ „Чирен“. Целта е обезпечаване на част от потреблението през зимния период 2026-2027 година, уточняват от „Булгаргаз“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.