„Булгаргаз“ обяви тръжна процедура за доставка на втечнен природен газ на терминал в Турция

За осигуряване на необходимите количества природен газ за българските потребители през предстоящия летен сезон, днес, 29 април, „Булгаргаз“ ЕАД обяви тръжна процедура за доставка на 1 товар втечнен природен газ (1 000 000 MWh) на терминал в Турция, съобщиха от дружеството.

За участие в тръжната процедура са поканени 37 международни компании (търговци и производители на втечнен природен газ), които са заявили интерес към предходни търгове, провеждани от дружеството и успешно са преминали процедурата по одобрение на „Булгаргаз“.

Получените оферти ще бъдат оценявани съгласно Методика с критерии най-ниска доставна цена, срок и начин на плащане.

Припомняме, че терминалът край Александруполис, Гърция е в планов ремонт от 1 април 2026 г., като след приключването му „Булгаргаз“ има планирана доставка на още 1 товар втечнен природен газ, който ще бъде нагнетен в ПГХ „Чирен“. Целта е обезпечаване на част от потреблението през зимния период 2026-2027 година, уточняват от „Булгаргаз“.