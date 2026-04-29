Статистиката прогнозира 7.1% инфлация за 2026 година

От Националния статистически институт оповестиха, че месечната инфлация в България за април се очаква да бъде 2%, а годишната – 7.1 процента. Това сочи експресната предварителна оценка на НСИ. Наблюдава се драстичен скок спрямо март. Припомняме, че през март от Националния статистически институт обявиха, че очакваната годишна инфлация ще е 3.9 на сто. Окончателните данни, обявени от НСИ в средата на април, сочат, че за март тя е 0.9%, а годишната ще е 4.1 на сто.

През април 2026 г. спрямо март се очаква увеличение на цените в групите: „Транспорт“ (10.6%), „Облекло и обувки“ (7.9%), „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (2.1%) и „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0.8%).

Намаление се очаква в групата „Развлечения, спорт и култура“ (1.5%).

Според експресната предварителна оценка на НСИ през април се очаква месечното изменение да бъде 1.7%, а годишното – 4.7 процента. Цените на стоките и услугите от малката потребителска кошница се очаква да вървят нагоре, тъй като има увеличение на хранителни продукти – с 2.4%; на нехранителни стоки – с 1.8% и на услугите – с 0.1 на сто.

НСИ обяви за първи път на 3 февруари данни за т. нар. флаш инфлация. През февруари на месечна база тя беше 0.3%, на годишна – 3.3 на сто.

По окончателни данни на НСИ през февруари месечната инфлация е била 0.4%, а годишната – 3.3 на сто.