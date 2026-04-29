Напусналото ръководство от „Магазин за хората“ обявиха, че твърденията за празни рафтове са спекулации

Магазин за хората

Ръководството на „Магазин за хората“, които по-рано днес подадоха оставка, разпространиха второ съобщение до медиите. В него те заявяват, че оставката им не е изпреварващ акт, защото те днес научават, че Министерският съвет е решил да закрие „Магазин за хората“ ЕАД. Те подчертават, че подобно решение е прибързано и възразяват на твърденията за лошото му финансово състояние.

Управлявалите дружеството пишат: „Държавата решава да прекрати дейността на единствения работещ в момента инструмент, който в условията на инфлационен натиск и рязко обедняване на населението реално подпомагаше доставката на хранителни продукти на достъпни цени в малките населени места„.

Те добавят и че твърденията за празни рафтове са спекулации, защото за последните месеци са доставени над 500 000 единици стоки по магазините и магазините нито за момент те не са оставяли без наличност.

По повод твърденията за лошо финансово състояние от борда на директорите уверяват, че към настоящия момент дружеството разполага с около 4 800 000 евро, като над 4 000 000 са в банкови сметки, а останалите са в стоки, вземания от доставчици и активи на дружеството.

Още от категорията..

Последни новини

