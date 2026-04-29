Кабинетът „Гюров“ оттегли програмата за разпродажба на държавни имоти

Служебният кабинет „Гюров“ оттегли програмата за масова разпродажба на държавни имоти, предложена от кабинета „Желязков“. Схемата беше пробутана от ГЕРБ с аргумента за отпаднала необходимост от над 5000 имота, включително част от културното и природното богатство на България. След скандала около идеята, разобличена от блогъра Боян Юруков, одобрението на програмата беше прехвърлено на парламента, който не се осмели обаче да одобри поредния грандиозен грабеж на публични активи.

„Целта на проекта е да се осигури възможност за бъдещото редовно правителство да направи анализ на предложението до 52-то Народно събрание и при преценка да се предложат промени, съобразно провежданата държавна политика и програмата на правителството за управление на страната в областта на държавната собственост“, мовира се служебният кабинет.