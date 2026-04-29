Променят Закона за водите с цел намаляване на административната тежест

Правителството на Андрей Гюров прие промени в Закона за водите, с които се облекчава административната тежест чрез съкращаване на разрешителните процедури и регистрационните режими.

Решението се взима предвид актуалните предизвикателства заради климатичните промени в селското стопанство и достъпа до вода, които са от съществено значение за осигуряване на продоволствена сигурност и устойчивост на сектора.

С новите текстове се уреждат възможностите за водовземане от река Дунав и общински язовири като се предоставят по-широки правомощия на местната власт – въвежда се уведомителен режим при водовземане от реката за нуждите на напояването и облекчен режим за водовземане от язовири общинска собственост.

Текстовете в сега действащия Закон за водите съдържат редица изисквания и процедури, които утежняват административния процес по издаване на разрешителни на водоползвателите, уточняват вносителите на предложението.

Целта е с новите текстове да се облекчат процедурите за достъп до водни ресурси и да се оптимизира институционалната координация чрез въвеждане на ясни срокове и служебен обмен на информация.

Отпада необходимостта от представяне на част от документите от страна на заявителите, като се въвежда служебно изискване на информация от съответните ведомства. Определят се задължителни срокове за институциите за предоставяне на становища. Уточняват се правата и отговорностите на кметовете на общини за контрола върху водовземането от общински водоизточници.

С новите правила се съкращават и сроковете и се улеснява процесът по подаване на документи.

По отношение на находищата на минерални води – изключителна държавна собственост, се дава възможност при мотивирано искане от кмета (въз основа на решение на общинския съвет и след преценка за спазване изискванията на закона) да бъде удължен срокът за безвъзмездното им управление и ползване от съответните общини.

Предвидена е възможността изпълнителният директор на ИАОС – Изпълнителната агенция по околна среда да издава ценоразпис за услугите, предоставяни от лабораториите на агенцията на физически и юридически лица. При необходимост този ценоразпис да бъде своевременно актуализиран. Изпълнителният директор на ИАОС ще бъде определен като компетентен орган, който да определи размера на стойността за предоставяните услуги от акредитираните лаборатории на изпълнителната им агенция.