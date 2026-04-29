Двойно повече са международните инвеститори на БФБ за последните 5 години

Двоен ръст на международните инвеститори се отбелязва на „Българска фондова борса“. В края на 2020 година те са били 2383, а в края на 2025 г. – 4654, показват данни на Централен депозитар“ АД.“ Те бяха представени по време на третото издание Investor Day 2026: Mind the Growth, инвестиционно събитие, организирано от „Българска фондова борса“.

Форумът беше открит от министъра на финансите Георги Клисурски, който поздрави организаторите за постигнатото развитие и нарастващото международно внимание към българския капиталов пазар. В изказването си той подчерта значението на предприетите стъпки към разширяване на пазарите и създаване на нови възможности за компаниите.

Акцент беше поставен и върху геополитическата среда, чието развитие ще има важно отражение, както върху новите дружества на борсите, така и върху по-широкото развитие на капиталовите пазари на европейско ниво.

„Законодателната промяна, която позволява въвеждането на мултифондовете и

по-активното участие на панснионните дружества на капиталовия пазар е съществена стъпка напред –

както за разширяване на възможностите пред инвеститорите, така и за надграждане на пенсионния модел с по-гъвкави и ефективни решения. Капиталовият пазар продължава да има водеща роля за насърчаване на инвестициите, подкрепа на бизнеса и създаване на устойчива икономическа среда“, заяви председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански.

Изпълнителният директор на „Българска фондова борса“ Маню Моравенов отбеляза, че „Investor Day се утвърждава като все по-мащабно събитие със силно международно присъствие. Тази година интерес към България заявяват над 20 инвестиционни фонда и банки, което е ясен знак за пазара ни и на региона. Участват 25 компании, като значителна част от тях са частни дружества –

и се надяваме все повече български бизнеси да привличат вниманието на международните инвеститори

и да откриват възможностите за финансиране чрез капиталовия пазар“, заяви Маню Моравенов.

Перспективите и предизвикателствата пред европейския и българския капиталов пазар на фона на безпрецедентните военни конфликти и бъдещето на финансовите потоци, както и кои ще бъдат бъдещите съставки за подобряване на конкурентоспособността на Европа, през призмата на инвестициите и доходите на хората – това бяха само част от темите в панелните дискусии.

Специален гост на събитието беше и Тим Крегхед,

глобален директор в международната платформа за инвестиционни анализи Bloomberg Intelligence, който изнесе ключова лекция по време на Investor day, посветена на геополитиката и макропроцесите, които наблюдаваме. Тим Крегхед ръководи глобалната изследователска и съдържателна стратегия на Bloomberg Intelligence, една от най-утвърдените платформи за инвестиционни анализи в света. С над 35 години опит в investment research, той съчетава редакционното и аналитичното лидерство с дълбока експертиза по европейските и глобалните пазари.

Investor Day вече трета година събира на едно място всички участници на капиталовия пазар,

сред които утвърдени компании от над 17 икономически сектора и с приходи в размер на общо близо 12 млрд. лв., както и финансови анализатори, български и чуждестранни инвеститори, инвестиционни банки и инвестиционни посредници, като предоставя платформа за обсъждане на пазарните тенденции, икономическите перспективи пред България в условията на динамично променящата се глобална икономика и възможностите за финансиране на растежа на компаниите.

Тази година събитието привлича и силно международно участие – сред гостите са представители на водещи инвестиционни банки и фондове като Raiffeisen Bank International, ODDO BHF, FireBird Management, Utilico Emerging Markets Trust и Bloomberg Intelligence.