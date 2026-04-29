Печалбата на Mercedes-Benz е спаднала със 17.2% през първото тримесечие

Нетната печалба на германския автомобилен производител Mercedes-Benz за първите три месеца на тази година е спаднала със 17,2 на сто. В сравнение със същия период на 2025 г. положителният финансов резултат се е свил от 1,73 милиарда евро на 1,43 милиарда евро, се казва в изявление на компанията.

По този начин спадът е по-слабо изразен, отколкото в последно време. През първото тримесечие на 2025 г. печалбите са се сринали с 43% след вече слаба година по-рано. Оперативната печалба през първото тримесечие на тази година спадна само с 16,8%, от приблизително 2,3 милиарда евро на 1,9 милиарда евро. Приходите намаляха леко, с почти 5%, до 31,6 милиарда евро.

От компанията обясниха, че ключовите показатели за ефективност са в съответствие с прогнозата за цялата година. Финансовият директор Харалд Вилхелм заяви, че

резултатите потвърждават, че автомобилният производител е на път да постигне целите си за цялата година.

„Силното търсене на нашите нови продукти и големият прием на поръчки създават солидна основа за растеж през втората половина на годината“, заяви той.

Китайският бизнес оказва значително влияние върху продажбите.

Значителният спад в продажбите в Китай доведе до по-малко продажби на Mercedes-Benz през първото тримесечие на тази година като цяло. Покупките на леки автомобили спаднаха с 6% до 419 400 бройки.

Автомобилният производител се бори с намаляващи резултати от дълго време –

не само в продажбите, но и в печалбите и приходите. През 2025 г. печалбите бяха почти наполовина, от 10,4 милиарда евро на 5,3 милиарда евро. Тарифите, отрицателните ефекти от валутния курс и интензивната конкуренция в Китай оказаха влияние върху резултатите.