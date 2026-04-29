Публикуват в електронен портал свободните места за специализанти по медицина

Свободните места за специализанти и условията за кандидатстване ще бъдат публикувани в електронен портал, разработен от Информационно обслужване и представен от служебния екип на здравното министерство.

За да заработи обаче, е нужно бъдещото редовно правителство да обнародва нормативни промени.

Според публикуваните за обществено обсъждане проектопромени базите за обучение на специализанти ще публикуват обявите за свободни места и за предстоящи конкурси в портал, което следва да заработи от 2027 година.

Следваща крачка ще бъде младите лекари да кандидатстват за дадено място чрез тази платформа. Това не решава проблема с прозрачността на конкурсите за специализации в болниците, стана ясно от думите на заместник здравния министър д-р Петър Грибнев:

„Самата процедура по избор вече си е на ниво лечебно заведение. То ще има отговорността да предоставя на сайта съответната информация“, каза той.

Това са първи стъпки в изпълнение на исканията, поставени преди година от инициативата „Бъдеще в България“. Работата по правилата за специализация следва да продължи, обясни д-р Калина Божилова:

„Също остава въпроса с дигитализиране на книжката на специализанта и с подаване на документите, което е изключително важно за нас“, посочи тя.

Без решение към момента остава искането на младите лекари за въвеждане на минимално заплащане, което да е обвързано със средната работна заплата.

От служебния екип на министерството ще предложат на бъдещия екип възнагражденията на специализантите да бъдат осигурявани от специален фонд. 

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

