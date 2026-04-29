От „Да, България“ напомниха, че заплати от по 10 000 евро в държавните дружества са симптом на завладяната държава

Министерският съвет сложи край на т.нар. магазини за хората – поредната популистка инициатива, създадена от ГЕРБ по поръчка на Делян Пеевски в края на миналата година, обявиха от „Да, България“ в пост във „Фейсбук„.

Те коментираха изявлението на служебния министър на земеделието Иван Христанов, който съобщи в Министерския съвет, че е разпоредил веригата „Магазините за хората“ да бъдат закрити.

Въпреки гръмкото си име, проектът, вместо магазини, се оказа нищо повече от обикновени щандове, които струват на данъкоплатците 10 млн. лв., отпуснати от кабинета „Желязков“ без никакъв предварителен анализ, коментират от „Да, България“.

Охраната на Пеевски и Борисов, фиктивните магазини, хора на гражданските договори към държавни предприятия, които никога не са стъпвали на работа, но всеки месец получават възнаграждения и необоснованите заплати от по 10 000 евро в държавните дружества, са симптомите на завладяната държава. На изборите гражданите дадоха ясен мандат за пълното демонтиране на този модел и следващото правителство трябва да изпълни заявените си предизборни ангажименти“, пишат още от „Да, България“.

Според политическата сила резултатите за 2025 г. говорят сами за себе си – “Магазините за хората” са на 284 000 лева загуба, което е „поредната нерентабилна инвестиция по идея на Пеевски, която всички плащаме, без тя да носи реален ефект за обществото“.

„Подобни схеми са визитната картичка и касичка на модела „Пеевски-Борисов“ – пренасочване на публичен ресурс към частни интереси под маската на фалшива социална загриженост. Такива примери има стотици във всички държавни институции и те трябва да бъдат прекратени незабавно“, посочват от „Да, България“.