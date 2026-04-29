„Продължаваме промяната“ иска самостоятелна парламентарна група

Предлагат Споразумение за парламентарен съюз на „Демократична България“

Вече втори час продължава заседанието на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ (ПП) и „Демократична България“ (ДБ), на която се обсъжда дали коалицията ще се запази или двете крила – ПП и ДБ, ще влязат в новото Народно събрание (НС) като две отделни групи.

От ПП настояват за разделение. Те са предложили на партньорите си Споразумение за парламентарен съюз „Силна България в силна Европа“.

То предвижда двете групи да издигнат общ кандидат за президент и да провеждат общи законодателни инициативи, като ще имат координационни срещи по политики като съдебната реформа. За документа беше потвърдено от участници в заседанието. След него трябва да се проведе и среща на ниво лидери.