Денят по диагонал – 29 април 2026 г.

Ще останат ли в миналото изгодните оферти за полет до Лондон за 19 евро и до Катания за 16? Това е притеснението на хиляди българи, които живеят и работят в чужбина. Перспективата за достъпни самолетни пътувания постепенно се променя, а причините за това са както икономически, така и геополитически. Според Асоциацията на българските авиокомпании, се очаква цените на самолетните билети у нас да нараснат с около 15 процента.

В една трета от общините няма никакви санирани жилища. Това каза специално за „Банкеръ” заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова. Преди дни тя представи напредъка по изготвянето на Националния план за сградно обновяване и очерта ключовата роля на общините в неговото изпълнение. Идентифицирани са 103 общини, в които досега не са реализирани проекти за саниране.

Народът казва, че не бива да се радваме на малко прасенце и нов началник (вкл. когато е колективен), защото не знаем … и т.н. В частност, миналият парламент изобилстваше с множество малки (нови) прасенца, бързо израснали до еталонни представители на въпросния вид. Но така стана, че в новото Народно събрание мнозина от тези колоритни персони няма да ни вдигат настроението (или кръвното). Ще ни липсват ли? Едва ли.

ГЕРБ започна като антипод на Тройната коалиция и „обръчите“ на Доган. Заради свои лични интереси Борисов преподчини партията на Пеевски. В момента ГЕРБ няма депутат от Разград, Кърджали, Търговище. Отстъпи целия Северозапад на ДПС. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ лидерът на „Републиканци за България“ Цветан Цветанов, бивш вицепремиер и министър на вътрешните работи, бивш заместник-председател на ГЕРБ.

Решението на премиера на Великобритания Киър Стармър от миналия месец да позволи на британските военни да се качват на кораби от така наречения „сенчест флот“ на Русия не е оказало ясно въздействие върху броя на преплавалите британски води плавателни съдове, показва анализ на агенция „Ройтерс“. От 25 март насам най-малко 98 руски кораба, обект на санкции от Острова, са прекосили Ламанша – приблизително същият брой, както през последните три месеца.

ВСС засега няма да образува дисциплинарното производство срещу Борислав Сарафов, стана ясно днес след заседанието на прокурорската колегия на ВСС, която обясни действията си с необходимостта от повече информация. Кадровиците на съдебната власт поискаха от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов да допълни предложението си за образуване на дисциплинарно производство срещу Сарафов. Когато то е правено Сарафов е бил и.ф.главен прокурор, а в момента той не е на такава длъжност.

След като Държавната консолидационна компания (ДКК) „удави“ милиони в НЕремонтите на язовирите, сега гайлето остава за собствениците им. Темата с потъналите неизвестно как 630 милиона лева, предназначени уж за ремонти на язовирите у нас периодично се актуализира от близо десетина години. Тези дни обаче стана ясно, че държавата се отказва от ремонта на 201 язовира, които се изваждат от държавния списък и се връщат на собствениците им. От публикуваните подробни списъци за обектите е видно, че в повечето случаи собствениците всъщност са малки общини с ограничени бюджети. Как при това положение ще се случат ремонтите за тях, не е ясно…