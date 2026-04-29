С над 1.5 млн. евро от Спортния тотализатор ще ремонтират три държавни спортни училища

Министерският съвет одобри финансиране за Министерството на младежта и спорта за 2026 г. за сметка на средства с източник Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.

Става въпрос за 1 689 970 евро, които ще отидат за извършване на плащания по сключени договори за спешни ремонтни дейности и поддръжка на материалната база в три държавни спортни училища.

Те са второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта. Става въпрос за спортно училище „Георги Бенковски“ във Варна; спортно училище „Васил Левски“ в Пловдив и спортно училище „Майор Атанас Узунов“ в Русе.