Здравното министерство ще получи хангар за медикоптери, МВР – над 10 млн. евро за системата за лични карти

авиация

Министерството на здравеопазването получава за управление държавен имот за изграждане на хангар за медицински хеликоптери в столицата. Това става с решение на Министерския съвет, прието на заседанието днес.

Имотът, който е с площ 14888 кв. м., ще е с хеликоптерна площадка и помещения за персонала. Той се намира в столичния район „Слатина“. Досега теренът е стопанисван от Министерството на вътрешните работи.

В същото време с решение на правителството днес МВР ще получи 10 392 945 евро за обезпечаване на дейности по реализацията на модела за Централизирана система за персонализация за български лични документи.

