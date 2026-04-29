Старата компрометирана мрежа – това е основният проблем при загубата на вода, обяви екоминистърът

екоминистърът

Основният проблем, който води до загубите на вода, е старата компрометирана мрежа. Това заяви служебният министър на околната среда и водите Юлиан Попов в ефира на „Нова телевизия“ по повод доклада „Водните кризи на България – анализ и решения“. Министърът е съавтор на анализа заедно със заместник-министъра на околната среда и водите Петър Димитров.

По думите на министър Попов в България процентът на загубите на вода е по-голям от този в Европейския съюз, където е около 10-20%, а у нас е 60 процента.

Попов отбеляза, че загубите на вода не са еднакви в отделните райони на страната, а в София се очаква те да са под 40 процента. В същото време в страната има и населени места с над 90%, отбеляза екоминистърът.

Попитан как може да се промени ситуацията и дали е възможно това да стане през европейско финансиране, министърът отговори, че страната ни много разчита на европейски средства като основен източник на финансиране за водопроводната инфраструктура и това е проблем.

По принцип европейските средства трябва да са допълнително финансиране, отбеляза Попов. Друг е въпросът, че през годините България е получавала милиони левове за водни цикли, водни огледала и друг тип ВиК инфраструктура по различни европрограми.

Като друг проблем Юлиан Попов отбеляза недостига на компетентни кадри.

