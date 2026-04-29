Кандев е бил заплашван, че ще бъде обвинен в набеждаване или вземане на подкуп

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев заяви в предаването „Денят на Дарик“, че е получил заплахи не само за повдигане на обвинение, но и за арест във връзка с искане на подкуп. Той и служебният премиер Андрей Гюров дадоха първо съвместно интервю.

Кандев разказа подробно за случая, като уточни, че в четвъртък миналата седмица е получил две обаждания чрез приложения от непознат глас, който му казал, че в същия момент „Картофа“ и негови работници дават показания срещу него в Софийска градска прокуратура. Непознатият глас му съобщил още, че ще бъде обвинен в набеждаване или вземане на подкуп. „Не останах безучастен и взех изпреварващите мерки като обявих това нещо в профила си и подадох сигнал до Софийска градска прокуратура“, обяви Кандев.

Той коментира, че няма да се поддаде на натиск и че работата на МВР продължава в борбата с престъпността, като всички заплахи срещу него и служители на министерството ще срещнат сериозен отпор.

Попитан дали е разбрал кое е лицето, което му се е обадило, Кандев отговори, че няма представа кой му е звънял, защото номерът е бил скрит и е оставил прокуратурата да открие повече подробности.

Относно случая „Петрохан-Околчица“ изпълняващият фукциите главен секретар на МВР каза, че няма нови версии. „Министър Дечев съобщи, че е намерена последната четвърта гилза от случая „Петрохан-Околчица“. Онзи ден беше извършен огледът и бе открита тази гилза. Нямаме данни за нов човек по разследването. Цялата информация, която имаме – я потвърждаваме. Всички данни сочат, че няма външна намеса в случая“, заяви Кандев.

Той разкри и какво се прави за издирването на Пепи Еврото и прокурорския син. „Ръководител на прокуратура се е возил в един автомобил с лице, свързано с прякор. Пресичали са граница заедно. Оперативно-издирвателната дейност е сложна. Петьо Еврото се издирва с червена бюлетина от Интерпол. Неговото издирване не е престанало. По отношение на прокурорския син провеждаме мероприятия и затягаме примката. Надявам се, защото оперативно-издирвателната дейност е с много неизвестни, да имаме резултати скоро по тези наши действия“, каза той.

Служебният премиер Андрей Гюров на свой ред разказа, че Емил Дечев и Георги Кандев са негов личен избор. Той подчерта, че е искал да подбере екип, който да даде най-добър резултат при опазването на изборите. „Имах лични разговори и се видяхме няколко пъти. След това направихме общ разговор и видяхме, че имаме добър синхрон. Не познавах Емил Дечев предварително. С Георги Кандев се запознахме през 2021 година в едно село в община Симитли, където имаше високо напрежение, в което по две различни линии се оказахме на площада, заобиколени от ядосани тълпи от хора. Напрежението започна да спада, когато Кандев се появи на площада. Резултатите от тези избори надминават очакванията и на двама ни“, каза Гюров.