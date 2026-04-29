Fitch Ratings повиши перспективата по дългосрочния рейтинг на Fibank и потвърди останалите й рейтинги

Fitch Ratings

Рейтинговата агенция Fitch Ratings повиши на „позитивна“ перспективата по дългосрочния рейтинг (Long-Term IDR) и потвърди останалите рейтинги на Fibank („Първа инвестиционна банка“ АД), съобщиха от кредитната институция.

Дългосрочният рейтинг (Long-Term IDR) е повишен на „В“, позитивна перспектива, а краткосрочният рейтинг (Short-Term IDR) е потвърден на „В“.

Рейтингът за жизнеспособност (Viability Rating) на банката е потвърден на „в“.

Рейтингът за държавна подкрепа (Government Support Ratig) е потвърден на „ns“ (no support).

