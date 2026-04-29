Прокурорската колегия на ВСС решава дали да образува дисциплинарно производство срещу Сарафов

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) решава дали да образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Предложението беше направено в края на март от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов преди Сарафов да депозира оставката си във ВСС през миналата седмица.

В мотивите си тогава Янкулов посочи, че действията и бездействията на вече бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов представляват сериозни дисциплинарни нарушения, за които следва да му бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание, а именно освобождаване от длъжност.

В момента Сарафов е шеф на Националната следствена служба и зам.-главен прокурор.