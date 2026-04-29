Наградата на слушателите в класацията „БНР Топ 20“ за 2025 г. спечели Антон Котас

Антон Котас спечели наградата на слушателите в класацията „БНР Топ 20“ за 2025 година. Това стана ясно по време на церемонията по награждаването, която се състоя в зала 3 на Националния дворец на културата. Песента, с която заслужи приза, бе „Кафене Виена“. Отличието му бе връчено от генералния директор на БНТ Милена Милотинова.

Церемонията започна с „Бохемска рапсодия“ в изпълнение на Детския радиохор с диригент Венеция Караманова и солист Рафи и завърши със специален концерт на Миро. Водещи на събитието бяха Дани Стойкова и Владимир Михайлов. За пръв път Годишните музикални награди за нова българска поп и рок музика БНР Топ 20 бяха изцяло с жестов превод.

Специалната „Награда за цялостен принос в българската поп музика“ получи легендата Маргарита Хранова. Призът й връчи генералният директор на БНР Милен Митев.

Наградата „Най-висок резултат от гласуването на музикалните редактори“ спечели Мария Илиева с песента „Избери себе си“. Отличието й връчи изпълнителният директор на НДК Андрияна Петкова.

„Най-добра група на годината“ за 2025 стана D2 с песента „Преди да кажеш не“. Отличието им връчи София Владимирова, член на Управителния съвет на БНР.

В категорията „Най-добър дует или колаборация“ спечелиха две песни – Графа и Роби с „Всеки от нас“ и Бояна Карпатова и Борис Христов – с „Докато те има“. Отличията им бяха връчени от генералния директор на БТА Кирил Вълчев и Виджай Джоши, изпълнителен директор Националната информационна агенция на Индия.

Две бяха и наградите за „Най-дълго заемана първа позиция“: Борис Илиев с песента „Не разбирам“ и Тома с песента „Аз съм“. Призовете, дело на художника Стефан Велев, бяха връчени на победителите от изпълнителния директор на „Музикаутор“ Иван Димитров и от председателя на УС на „Профон“ Виктор Касъмов.

Наградата „Дебют на годината“ спечели Дарина Маркова Darsy за песента Bond 4 Life. Тя получи отличието си от Елена Кристиано, собственик и управител на „Кристиан оф Рома“.