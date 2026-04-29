Кабинетът „Гюров“ ще изтегли от парламента Програмата за упражняване правата върху имоти

На редовното си заседание днес служебното правителство на Андрей Гюров планира да вземе решение, с което да изтегли одобрената от предходното правителство на Росен Желязков Програма за упражняване правата върху държавни имоти.

Става въпрос за над 4400 имота, които или не са се използвали по предназначение, или са с отпаднала необходимост и намерението на предишното правителство бе депутатите да решат какво да предприеме държавата по отношение управлението им. Някои кметове, агенции и комисии бяха заявили интерес да поемат управлението им. Тогава се появиха и съмнения, че целта е по-апетитните имоти да бъдат купени от предварително определени хора за жълти стотинки.

По време на днешното заседание е предвидено и да бъде одобрен годишният доклад за напредъка по изпълнението на Националния средносрочен фискално-структурен план на България. Ще бъдат обсъдени и промени в Закона за водите, за Държавната финансова инспекция, в Закона
за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране.

Сред 37-те решения, които предстои да бъдат приети по време на заседанието на Министерския съвет, са и такива за отпускане на допълнително финансиране за министерствата на отбраната и на туризма. Кабинетът ще промени и предходно решение, свързано с парите за онези етапи от колоездачната обиколка Giro d’Italia – Bulgaria Grande Partenza, които се провеждат на територията на страната ни.

За утвърждаване е внесен и протокол между българското и украинското министерство на образованието за функционирането на Болградската гимназия „Г. С. Раковски“, подписан преди месец в Киев. От БНР припомнят, че служебният министър Сергей Игнатов бе категоричен, че документът засяга единствено изучаването на българки език вгимназията в Одеска област и не се предвижда изучаване на украински език в българските училища.

Още от категорията..

