Здравното министерство представя промени в правилата за придобиване на специалност

Здравното министерство ще представи предложения за промени в правилата за придобиване на специалност в здравеопазването, които са подготвени с участието на младите лекари от инициативата „Бъдеще в България“. Припомняме, че преди година те организираха протести за по-добро заплащане и по-добри условия на стартиране и развитие в професията. В началото на март тази година протестиращите млади лекари обсъдиха въпроса за специализациите със служебния екип на здравното министерство.

Според един от представителите на „Бъдеще в България“ д-р Калина Божилова, цитирана от БНР, е редно болниците да се борят за най-добрите млади лекари, а не те да обикалят по болниците и да се молят за отпускане на място за специализация.

По-конкретно от „Бъдеще в България“ смятат, че е проблем липсата на централизирана информация за свободните места и липсата на прозрачност на конкурсите, които в редица случаи се обявяват без срокове, критерии за оценяване и вид на изпита.

Освен промени в наредбата за специализациите, днес от министерството ще представят и нов централизиран портал за специализанти.

