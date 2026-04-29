Цветан Цветанов: С лидер Борисов ГЕРБ няма бъдеще, категорично (част 2)

ГЕРБ тръгна като опозиция на Тройната коалиция и „обръчите“ на Доган, не като техен партньор, припомня Цветан Цветанов

„Републиканци за България“ ще покани в редиците си всички разочаровани от Борисов честни членове на ГЕРБ. А Борисов сам да се оправя с Деница Сачева, Севдалина Арнаудова, Тома Биков и всички останали, които му казват това, което той иска да чуе.

ГЕРБ беше създаден в опозиция и всички процеси течаха на светло с номинационни комисии, консенсусни кандидатури и демократични вътрешни избори за кметове. Още на първите парламентарни избори бяхме подкрепени от 1 670 000 избиратели. По-късно се появиха слагачеството и конформизмът.

ГЕРБ започна като антипод на Тройната коалиция и „обръчите“ на Доган. Заради свои лични интереси Борисов преподчини партията на Пеевски. В момента ГЕРБ няма депутат от Разград, Кърджали, Търговище. Отстъпи целия Северозапад на ДПС.

Борисов има две лица в политиката – от първия мандат и след него.

Борисов отказа на вътрешния министър Веселин Вучков отстраняването на Светлозар Лазаров и Владимир Писанчев и Вучков напусна поста си.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ лидерът на „Републиканци за България“ Цветан Цветанов, бивш вицепремиер и министър на вътрешните работи, бивш зам.-председател на ГЕРБ.

