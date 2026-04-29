Лидерите на коалицията ПП-ДБ се събират преди откриването на 52-рото Народно събрание

Днес ще се проведе лидерска среща на коалицията „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, съобщи БНР. Целта й е да се решат противоречията между двете крила и да се предотврати разцепването на парламентарната група в 52-рото Народно събрание. Припомняме, че преди дни зам.-председателят на „Продължаваме Промяната“ Николай Денков коментира, че се прави опит за създаване на драма без особено основание.

От друга страна преди него съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заговори за възможно обединение между „Да, България“, „Демократи за силна България“ и „Продължаваме промяната“. Денков обаче обясни, че това ще доведе до отлив на подкрепа и до капсулиране само в рамките на 6-7 процента.

В същото време се заговори за две отделни парламентарни групи – на „Продължаваме промяната“ и на „Демократична България“ в новото 52-ро Народно събрание. Чуха се призиви внимателно да се обсъдят плюсовете и минусите за подобно решение. Обтягането на отношенията в коалицията започна с преподреждането на листите с преференции. Имаше и казус, свързан с решението на Асен Василев от коя листа ще предпочете да влезе – тогава председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев съобщи във Фейсбук, че е избрал да стане депутат от Пловдив, а не от Хасково и така доскорошният депутат Манол Пейков, член на „Да, България“, остана извън парламента.

Асен Василев обясни, че е говорил с лидерите на „Демократична България“ – Атанас Атанасов и Божидар Божанов. „Да, България“ и ДСБ, но те не са постигнали обща позиция кой от техните кандидати да влезе в парламента.

„Съжалявам за това, защото това решение трябваше да бъде на нашите партньори от „Демократична България“. Не е моя работа като лидер на „Продължаваме промяната“ да избирам между техните кандидати“, призна тогава Асен Василев.

Освен ПП-ДБ и другите парламентарни групи в бъдещото 52-ро Народно събрание ще проведат заседания, на които ще решат кои ще са техните кандидати за председател и за заместник-председатели на парламента.

Припомняме, че президентът Илияна Йотова издаде указ, с който свика на първо заседание новоизбраното 52-ро Народно събрание в 10.00 часа на 30 април 2026 година. Указът е на основание чл. 75 от Конституцията. В рамките на първото заседание президентът Илияна Йотова ще отправи обръщение към новоизбраните народни представители.