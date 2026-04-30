52-рото Народно събрание започва работа

В 10 часа днес ще бъде открито първото пленарно заседание на 52-рото Народно събрание. Най-възрастният от народните представители – 77-годишният Румен Миланов от „Прогресивна България“ ще удари звънеца. В новия парламент ще има 183 мъже и 57 жени. Най-младият депутат е 23-годишната Анна Бодакова, избрана с листата на ПП-ДБ.

След вчерашното решение на лидерите на коалицията ПП-ДБ в парламента ще има не пет, а шест парламентарни групи. Най-голямата – „Прогресивна България“ има 131 депутати, ГЕРБ-СДС – 39 депутати, „Демократична България“ – 21, „Продължаваме промяната“ – 16, ДПС – 21 и „Възраждане“ – 12 народни представители.

Новите депутати ще положат клетва, ще изберат председател, а всяка парламентарна група ще излъчи и свой заместник-председател. Отделните формации ще представят приоритетите си.

На откриването ще присъства и президентът Илияна Йотова, която от парламентарната трибуна ще направи изявление към народните избраници. На първото заседание ще присъстват патриархът и представители на дипломатически служби.