Войната на Доналд Тръмп с Иран струва 25 млрд. долара, по оценка на Пентагона

Войната на Доналд Тръмп срещу Иран е струвала на Съединените щати 25 милиарда долара, главно заради използваните боеприпаси от военните, според Пентагона. На изслушване в Конгреса на 29 април главният финансов директор на военното ведомство Джей Хърст заяви, че страната е похарчила „около 25 милиарда долара за операция „Епична ярост“ – първата публична оценка на Министерството на отбраната за разходите по конфликта. „По-голямата част от тази сума е за боеприпаси“, добави той.

Военните са изразходили скъпи ракети и противовъздушни прехващачи, натрупани през годините, в конфликта си срещу Ислямската република, което е предизвикало тревога за готовността на САЩ за потенциален конфликт с Китай или Русия. Белият дом отрече войната да е причинила недостиг на боеприпаси. Но използваните ракети „Томахоук“ и прехващачи „Пейтриът“ и „Таад“ при атаки срещу Иран е изчерпало резервите и е надвишило годишните им производствени темпове.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет, чиито показания са първата му публична изява пред Конгреса от началото на войната с Техеран, не отговори на въпроса колко още ще струва конфликтът, подчертавайки: „Каква е цената да се гарантира, че Иран никога няма да получи ядрено оръжие, като се имат предвид радикалните амбиции на този режим?“

Въпреки че американските бомбардировки са прекратени на фона на крехкото прекратяване на огъня между воюващите страни, усилията на американските военни да упражняват икономически натиск върху режима с морска блокада включват повече от дузина военни кораби и 100 самолета.

Откакто примирието беше договорено, Съединените щати изпратиха още военни кораби и хиляди допълнителни войски в Близкия изток, включително трети самолетоносач – първият случай когато американският флот има три такива кораба в региона за последните повече от 20 години.

Хърст, който свидетелства заедно с Хегсет и генерал Дан Кейн – председател на Обединения комитет на началник-щабовете, за поискания от Пентагона рекордно висок бюджет от 1.5 трилиона долара, заяви, че Конгресът ще получи заявка за повече финансиране чрез Белия дом, „след като има пълна оценка на цената на конфликта“.

Пентагонът първоначално поиска от администрацията на Тръмп да внесе допълнителна молба за 200 милиарда долара, въпреки че Хегсет преди това е заявявал, че тази сума може да се промени. Служители на военното ведомство посочват, че заявените 1.5 трилиона долара не включват разходите за войната с Иран.

Загубите на оборудване и поддръжка също са фактор за оценката на Пентагона от 25 милиарда долара, добавя Хърст. Редица американски военни активи са претърпели щети или са били загубени, включително изтребители, щурмови и транспортни самолети, дронове и радари при ирански атаки и инциденти с приятелски огън.

По време на показанията си Хегсет проведе няколко словесни престрелки с законодатели демократи от комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите, които критикуваха подхода на администрацията към конфликта, който конгресменът Джон Гараменди нарече „блато“ и „политическа и икономическа катастрофа на всяко ниво“. А военният министър се възмути, че определянето на войната с Иран като „блато“ е „даване на пропаганда на нашите врагове“.

„Това изказване е срам за вас и подобни изявления са безразсъдни към нашите войски“, отсече Хегсет. И добави: „Не казвайте, че от една страна подкрепяте войските, а от друга, че двумесечната мисия е блато. За кого аплодирате тук? Към кого клоните?“

Темата за ядрената програма на Иран създаде най-сериозни главоболия на шефа на Пентагона след като законодателите го разпитаха за целите на войната. Демократът Адам Смит се възползва от очевидно противоречивите твърдения на Хегсет, че ядрената програма на Иран е „унищожена“ след 12-дневната война с Иран през 2025 г. и че е представлявала непосредствена заплаха в навечерието на последната война.

„Току що казахте, че трябваше да започнем тази война преди 60 дни, защото ядреното оръжие беше непосредствена заплаха. Сега казвате, че е било напълно унищожено“, каза Смит. На което Хегсет отговори: „Ядрената програма на Иран е точно това, което беше преди началото на тази война. Техните съоръжения са бомбардирани и унищожени. Амбициите им продължават и те изграждат конвенционален щит.“