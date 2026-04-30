Текат последни часове за деклариране на доходите от 2025 година

Днешният 30 април е последният възможен ден за деклариране от гражданите на доходите, получени през 2025 г., и превеждане на окончателния данък върху тях.

НАП отчете преди седмица, че 90% от годишните данъчни декларации (близо 600 000) вече са подадени по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП). Сред тях са и данъкоплатците, които са се възползвали от предварително попълнените данъчни декларации. Другите начини за подаване на данъчна декларация са директно в офисите на НАП или по пощата, като в случая за спазване на срока е важно пощенското клеймо.

Въпреки замяната на лева с еврото в тазгодишните данъчни декларации доходите все още се изписват в левове, защото са получени през миналата година.

Лицата, които не подадат в срок данъчна декларация за доходите, се наказват с глоба. В данъчния закон все още санкциите не са променени и фигурират в левове – санкцията за изпускане на срока за деклариране е 500 лв., но ще бъде наложена в евро. Възможно е обаче нарушителят да получи много по-сериозно наказание, ако е уличен в укриване на данъци в големи размери.

За невярно посочени данни или обстоятелства в данъчна декларация, водещи до определяне на по-нисък данък, глобата е до 1000 лв., също ако не подлежи на по-тежко наказание. При повторно нарушение санкциите са двойно по-високи.

Годишна данъчна декларация не подават само лицата, които през предната година са получавали единствено доходи по трудови договори – за тях работодателят им всеки месец е декларирал сумите и е плащал авансово пълния размер на данъка.

НАП напомня, че данъчна декларация трябва да подадат лицата, които имат доходи по граждански договори и хонорари, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода.

Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем или облагаеми доходи от продажба на имущество, също трябва да попълнят формуляра.

В декларацията се посочват и някои облагаеми с окончателен данък доходи от чужбина като дивиденти и ликвидационни дялове, парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др.

Близо 300 000 данъкоплатци са се възползвали от различни данъчни облекчения – най-голям брой е на родители, заявили облекчения за деца.

Физическите лица, извършващи дейност като търговци (например регулярно продават стоки в интернет с цел печалба), едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като ЕТ, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2026 г. В случай че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 30 април, уточняват още от НАП.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

