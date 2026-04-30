Сметната палата удължава работното си време за прием на имотни декларации

Служителите от дирекция „Публичен регистър“ и деловодството на Сметната палата на пл. „Света Неделя“ № 6 ще работят с удължено работно време – от 8:30 часа до 18:00 часа, за периода от 4 до 15 май 2026 г., за подпомагане на задължените лица при подаване на ежегодните декларации за имущество и интереси.

Крайният срок за подаване на ежегодните декларации за имущество и интереси за 2025 г. е 15 май 2026 г. , като до него остават по-малко от девет работни дни. Около 15 хиляди лица на публични длъжности попадат в обхвата на чл. 74 от Закона за Сметната палата – лица, заемащи публични длъжности, които са задължени да декларират пред Сметната палата имущество и интереси. Една трета от тях вече са изпълнили задължението си.

Декларациите се подават в лева по утвърден образец, публикуван на интернет страница на Сметна палата, раздел „Публичен регистър“.

https://www.bulnao.government.bg/bg/publichen-registr/

Сметната палата препоръчва на лицата на публични длъжности за много по-голямо улеснение и пълна сигурност да подават декларациите си по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), поддържана от Министерство на електронно управление. Така няма да се налага да подготвят декларацията си на едновременно хартиен и електронен носител, а след това да я изпращат по пощата/завеждат в деловодството – лично или чрез упълномощено лице.

Подаването през ССЕВ става на адрес: https://edelivery.egov.bg, като се използва досегашният профил на КПК, дирекция „Публичен регистър“.

Сметната палата публикува на интернет страницата си Практическо ръководство за изцяло електронно подаване на декларации чрез Системата за сигурно електронно връчване ССЕВ според новите изисквания на Закона за Сметната палата от 2026 г.:

https://www.bulnao.government.bg/bg/documents/17344/Digital_Asset_Declaration_Fast.pdf

Подаването с електронен подпис става на адрес: [email protected], само ако подателят има и използва електронен подпис в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (квалифициран електронен подпис).

Подаването на декларацията през Системата за сигурно електронно връчване или по електронен път с КЕП ще помогне и на служителите от дирекция „Публичен регистър“ по-бързо и ефективно да извършат проверка на декларациите.

Информация за попълване на декларациите:

https://www.bulnao.government.bg/bg/publichen-registr/informaciya-za-poplvane-na-deklaraciite-za-imushestvo-i-interesi/

Актуализирани указания за попълване на декларациите:

https://www.bulnao.government.bg/bg/documents/15860/Instruction_Asset_Declaration_0426.pdf

Информационни материали за попълване на декларациите:

https://www.bulnao.government.bg/bg/publichen-registr/informacionni-materialiobucheniya/

Сметната палата уточнява още веднъж, че пред одитната институция подават декларации само лицата по чл. 74, ал. 1 от Закона за Сметната палата.

Лицата по Параграф 1а, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за Сметната палата подават декларации пред органа по избора или назначаването, с изключение на кметовете на кметства, които подават декларации пред постоянна комисия на съответния общински съвет.

Пред органа по избора или назначаването подават декларации: