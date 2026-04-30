Цветан Цветанов: Програмата на Радев е дясна, електоратът му ляв (част 3)

Българското общество е достатъчно чувствително и няма да позволи залитане в различна от европейската орбита, убеден е Цветан Цветанов
Управленската програма на Радев е изцяло дясна, а избирателите му са леви. Ще има политически маневри.
Румен Радев си дава ясна сметка, че тези 740 хил. гласоподаватели, които е привлякъл от други партии, лесно могат да го напуснат. Може да ги задържи само с политики, които те припознават.
Дори да няма голяма опозиция в парламента, Радев може да я получи в сериозен размер от гражданското общество.
Най-бързият отговор дали Радев е успешен ще дойде от местните избори догодина. Устойчивостта и дълголетието на всяка политическа формация минава през местния вот.
Спомням си за областен управител, който преди да бъде назначен, беше търсил работа като опаковчик в местна фирма. Но успя да се качи на „влака“.
Няма ли ги качествените хора, няма ги и структурите на партиите.
Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ лидерът на „Републиканци за България“ Цветан Цветанов, бивш вицепремиер и министър на вътрешните работи, бивш зам.-председател на ГЕРБ.
Мек Орбан или балкански Фицо ще бъде Радев във външната си политика?
Как Радев ще отговори на възгледите на избирателите, които е привлякъл от други партии?
Ще разгражда ли Радев модела на статуквото или ще го усвоява?
