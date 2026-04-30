От „Възраждане“ обещаха да са конструктивни и да подкрепят всичко, което е в интерес на гражданите

Цончо Ганев от „Възраждане“ заяви, че партията ще действа конструктивно и ще подкрепя предложения, които са в интерес на гражданите и укрепват държавността. По думите му основните проблеми пред страната са свързани с икономическата ситуация и националната сигурност.

Относно евентуално участие в конституционно мнозинство Ганев уточни, че първо трябва да получат покана от управляващите. Той подчерта, че дори и да се включат в разговори, това не означава автоматична подкрепа за всички предложения.

Сред приоритетите на партията народният представител от „Възраждане“ посочи ограничаване на възможността лица с двойно гражданство да заемат висши държавни постове, както и премахване на т.нар. „домова книга“ за служебните премиери.

Ганев допълни, че „Възраждане“ ще излъчи свои кандидати за председател и заместник-председател на парламента.