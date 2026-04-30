Джеф Ландри планира да присъства на бизнес конференция в Гренландия

Специалният пратеник на САЩ за Гренландия, губернаторът на Луизиана Джеф Ландри, планира да присъства на бизнес конференция в столицата на острова Нуук. Това може да е първото посещение на американския политик на острова след назначаването му, според вестник „Сермитсиак“.

Името на Ландри е в списъка с гости на бизнес конференцията „Бъдещето на Гренландия“, която ще се проведе на 19-20 май в Нуук. Американският политик е посочен като „участник от Луизиана“. Председателят на конференцията Кристиан Келдсен подчерта, че Ландри ще присъства на форума като „редовен участник, който е платил таксата“. Организаторите не са му отправили покана и той няма да участва в „официалната програма“ на конференцията, която ще приеме повече от 500 делегати от близо 20 държави.

„Future Greenland е конференция, фокусирана върху икономическото развитие от много години,

което предполага значителен международен интерес. Форумът винаги е бил отворен и всеки може да закупи купон за участие. Ландри е избрал да го направи. Повтарям: той не участва в планираната от нас програма“, каза Келдсен пред изданието, подчертавайки, че организаторите не могат да забранят участието във форума.

Ландри беше назначен за специален пратеник на САЩ за Гренландия през декември 2025 г.,

което предизвика критики както в Дания, така и в Гренландия. Политикът заяви, че ще преследва предварително заявената цел на президента на САЩ Доналд Тръмп за установяване на контрол над острова.

По-рано тази година беше разкрито, че туристическа компания е поканила Ландри да присъства на престижно състезание с кучешки впрягове в Гренландия. Това предизвика скандал както в Нуук, така и в Копенхаген и поканата в крайна сметка беше отменена.