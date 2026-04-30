Акционерите гласуваха „Еврохолд България“ да емитира облигации до 300 млн. евро

Акционерите разрешиха на „Еврохолд България“ АД да емитира облигации с обща номинална стойност до 300 млн. евро при годишна лихва от 6.5%, с отклонение плюс/минус 3 процента. Тя ще е със срок до 7 години.

Решението е гласувано от извънредното общо събрание на акционерите на 28 април в София. Става въпрос за обикновени, бизналични, неконвертируеми лихвоносни облигации. Те ще бъдат емитирани при услоивята на частно ии публично предлагане на международните капиталови пазари.

Средствата ще се използват за рефинансиране на дългове и предоставяне на дъщерното дружество Eastern European Electric Company II (EEEC II) – собственикът на активите на CEZ в България.

В момента „Еврохолд България“ има издадени две облигационни емисии. Едната е в размер на 700 млн. евро с падеж в началото на юни тази година. Лихвата е 6.5% годишно. Другата емиися е за 10 млн. евро и падежът й е в края на 2026 г., а лихвата – 8% годишно.

Двете емисии са гарантирани от „Евроинс Иншурънс Груп“ АД и се търгуват на фондовата борса в Ирландия.

Освен това „Еврохолд България“ и още две облигационни емисии, с падеж съответно в края на ноември 2027 г. и в началото на март 2029-а. Първата е за 30 млн. евро, а втората – за 40 млн. евро, и лихвата по тях е 3-25% годишно. Двете са листвани на „Българска фондова борса“.

Акциите на „Еврохолд България“ се търгуват на фондовите борси в София и Варшава. От началото на годината книжата на компанията поскъпват и в момента сделки на „Българска фондова борса“ се сключват при цена от 1.09 евро на един брой. Това оценява компанията на над 283 млн. евро пазарна капитализация.