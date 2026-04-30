На 1 май „Алианц Банк България“ няма да изпълнява преводи към получатели в други банки

Във връзка с Деня на труда на 1 май 2026 г., от „Алианц Банк България“ информира, че на тази дата няма да бъдат изпълнявани преводи към получатели в други банки – SEPA, TARGET и SWIFT.

Банката ще излъчва преводи в евро към други български банки, както обичайно, в събота и неделя (2 и 3 май)

Незабавните преводи в евро (SEPA Instant) към получатели в България и чужбина ще се изпълняват без прекъсване.

От „Алианц Банка България“ уточняват, че наредените през дигиталните канали преводи към банки в чужбина след определения краен срок на 30 април ще бъдат обработени в първия работен ден след почивните дни – 4 май.

