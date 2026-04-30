Софтуерът HarmonyOS на Huawei превзема милиони устройства в Китай

Китай все повече разчита на собствен софтуер, вместо на чужди технологии. Един от най-ясните примери е HarmonyOS на Huawei Technologies, която става все по-популярна. Вече над 55 милиона смартфона работят с тази операционна система.

хуавей huawei

Според китайските власти местният софтуер значително се е подобрил – днес той е по-бърз, по-стабилен и по-лесен за използване в сравнение с преди няколко години.

HarmonyOS расте бързо, особено след като Huawei отново започна да продава повече смартфони. В края на 2024 г. системата дори изпреварва iOS на Apple в Китай. В началото на 2025 г. тя е втора по популярност след Android. По-късно обаче конкуренцията отново се засилва – особено заради силните продажби на iPhone 17. Така HarmonyOS пада на трето място с около 16% пазарен дял, зад iOS и Android.

Самата система е създадена от Huawei като алтернатива на Android, след като компанията беше ограничена да използва американски технологии. Тя е изградена върху отворен проект, но самата версия на Huawei е затворена.

HarmonyOS на Huawei се превръща в символ на амбицията на Китай да бъде по-независима в технологиите. Освен това страната напредва и в изкуствения интелект. Модели като Qwen на Alibaba Group и Hunyuan на Tencent Holdings стават все по-важни в световната AI общност. Новият модел DeepSeek V4 също помага изкуственият интелект да стане по-достъпен.

Планът на Китай е да продължи да развива тези технологии и да ги внедрява в различни индустрии, за да намали зависимостта си от външни компании.

