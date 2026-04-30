5 привидно здравословни навика, които могат да навредят на бъбреците

Бъбреците изпълняват няколко жизненоважни функции, включително филтриране на токсини и излишни течности от кръвта и поддържане на електролитния баланс. Освен добре познатите рискови фактори като липса на физическа активност, прекомерна консумация на алкохол, тютюнопушене и диета с високо съдържание на сол и захар, някои на пръв поглед здравословни навици също могат да крият рискове.

Хроничното бъбречно заболяване често се развива безшумно, без очевидни симптоми в ранните етапи. Когато се появят симптоми, състоянието обикновено вече е напреднало, което прави лечението по-трудно и по-малко ефективно.

За да се намали рискът, лекарите посочват няколко „здравословни“ навика, които всъщност могат да увредят бъбреците:

1. Прием на хранителни добавки

Много хора приемат витамини и добавки без лекарска консултация, смятайки ги за безвредни. В действителност прекомерната или неправилна употреба може да бъде токсична и не може да замести предписаното лечение.

Например високите дози витамин C могат да повишат нивата на оксалати и риска от бъбречни камъни. Прекомерният прием на витамин E може да доведе до кървене, възпаления на червата, умора и дори да увеличи риска от рак. Излишъкът на витамин B6 може да засегне нервите, а твърде много витамин D може да повиши нивата на калций в кръвта и да увреди бъбреците и белите дробове.

Рисковите групи – възрастни хора, хора с наднормено тегло, диабет, хипертония, сърдечно-съдови или автоимунни заболявания, както и пациенти на химио- или лъчетерапия трябва да се консултират с лекар и да избягват самостоятелен прием на добавки.

Неправилният прием на добавки е по същество бавно самоотравяне на бъбреците.

Злоупотребата с болкоуспокояващи като ибупрофен и диклофенак също може да увреди бъбреците и да доведе до бъбречна недостатъчност.

2. Детокс режими за отслабване

Много хора ежедневно консумират детокс чайове или сокове, за да „прочистят“ организма и да отслабнат. Прекомерната употреба на сокове (като целина, портокал или грейпфрут), богати на оксалати или калий, може да увеличи риска от бъбречни камъни и електролитни нарушения.

Някои продукти съдържат нерегулирани билкови съставки, които могат да бъдат вредни за бъбреците.

Освен това, диети, базирани само на сокове, могат да доведат до недостиг на важни хранителни вещества.

3. Прекомерен прием на вода

Хидратацията е важна и обикновено се препоръчва прием на около 1,5–2 литра вода дневно. Но прекомерното пиене, особено за кратък период, както и консумацията на много студена вода или сладки напитки, може да натовари бъбреците и да доведе до електролитен дисбаланс.

Някои хора заменят водата с кокосова вода, което също може да наруши електролитния баланс и мускулната функция, особено при хора с диабет, висок холестерол или подагра.

Газирани, сладки и алкохолни напитки трябва да се ограничават.

4. Прекомерен прием на протеин за мускулен растеж

Много хора във фитнеса консумират големи количества протеин от месо, яйца или добавки, за да изградят мускули. Но прекомерният прием увеличава натоварването върху бъбреците и може постепенно да увреди функцията им, особено при хора със здравословни проблеми.

5. Тренировки без достатъчна хидратация

Интензивните упражнения водят до обилно потене, дехидратация и намален обем на кръвта, което увеличава риска от остро бъбречно увреждане, особено ако не се приема достатъчно течности.

Допълнително, заместването на водата с чай или кафе през целия ден може да доведе до лека дехидратация. Някои чайове съдържат много оксалати, което натоварва бъбреците.

Недостатъчният сън и стоенето до късно повишават нивата на кортизол, намаляват кръвоснабдяването на бъбреците и нарушават кръвното налягане.

