Киев обвини Русия, че е изнесла 850 хил. тона откраднато зърно тази година и се скара на Израел

Министърът на външните работи на Украйна Андрей Сибиха предупредил, че Киев ще преследва руския сенчест зърнен флот и неговите посредници по целия свят. Според Ukrinform, той бил отправил заплахата в социалната медийна платформа X,

Ръководителят на украинското външно министерство цитира данни, показващи, че само между януари и април тази година 25 кораба от руския сенчест зърнен флот са извършили около 50 рейса от затворени украински пристанища във временно окупирани територии до пристанища в трети страни. Повечето от тях са били с цел транспортиране на незаконни пратки със зърно.

През този период, твърди Сибиха, над 850 000 тона зърно са били изнесени от окупираните територии на Украйна. Над 50% от общия обем е бил незаконно транспортиран от едно затворено пристанище в Севастопол, а други 13% са били изпратени от пристанищата Мариупол и Бердянск на Азовско море.

„Знаем за корабите, компаниите, собствениците и други подробности. Виждаме как Русия се опитва да избегне отговорност, като изключва транспондерите, подправя координати и извършва трансфери от кораб на кораб, за да прикрие незаконната продажба на крадено украинско зърно. Няма да позволим това да мине“, подчертава Сибиха. И добавя, че Украйна последователно е разглеждала въпроса за затворените морски пристанища в Черно и Азовско море в рамките на Международната морска организация (ММО).

Резолюция A.1183(33) на Асамблеята на ММО от 4 декември 2023 г. призовава държавите-членки да информират своите кораби, корабособственици, корабни оператори и застрахователни брокери за необходимостта да се въздържат от нарушаване на режима на затворените морски пристанища и да провеждат разследвания на предполагаеми нарушения на този режим. Освен това Сибиха отбелязва, че Киев е болезнено чувствителен към краденото зърно.

„Нашата нация преживя геноцид чрез глад, Голодомор, при който зърното беше отнето от нашия народ. Предупреждаваме всички организации и нации, че ще реагираме остро на всяка кражба на нашето зърно“, заканва се Сибиха.

Той съобщава, че Украйна ще задълбочи усилията си за противодействие на руския сенчест флот, превозващ зърно, като инициира нови санкции на Европейския съюз, Г-7 и други юрисдикции „срещу всички, участващи в тази кражба и незаконна търговия“. „Ще работим с партньори, за да актуализираме съответните списъци и да осигурим целенасочени и строги ограничения“, обобщава Сибиха.

Междувременно, украинският президент Володимир Зеленски обвини Израел, че съзнателно е позволил зърно, откраднато от Русия, да бъде разтоварено в израелски пристанища, заплашвайки да наложи санкции на всеки, участвал в пратките, които според Киев продължават въпреки многократните обръщения към израелски власти. Предупреждението на Зеленски от 28 април отразява задълбочаващия се разрив между двете страни, стигнал до кулминация след пристигането в израелски води на кораба „Панормитис“, който влезе в залива Хайфа миналата седмица и в момента е закотвен в открито море, очевидно чакайки място за кея.

Киев твърди, че корабът превозва пшеница, открадната от окупираните украински територии, и това би била втората подобна пратка, която акостира и разтоварва в Хайфа този месец. „Във всяка нормална държава покупката на крадени стоки е действие, което води до правна отговорност. Това се отнася по-специално за зърно, откраднато от Русия“, написа Зеленски в X. „Това не е и не може да бъде легитимен бизнес. Израелските власти не може да не знаят кои кораби пристигат в пристанищата на страната и какъв товар превозват.“

В отговор, израелският външен министър Гидеон Саар обвини Киев, че се занимава с „Туитър дипломация“, заявявайки, че не са представени доказателства за твърденията, че зърното е било откраднато.

Главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко пък посочи в „Телеграм“, че „Панормитис“ се е насочвал към израелското пристанище Хайфа със зърно, „част от което е било изпратено“ от окупираните от Русия райони на Украйна. То е било натоварено по-рано от друг кораб. „Украинската страна моли израелските си партньори да конфискуват плавателния съд и товара му, да извършат претърсване, да изземат документите на кораба и товара, да вземат проби от зърното и да разпитат членовете на екипажа“, поискал Кравченко. Главната прокуратура е изпратила пакет документи до израелската страна с искане за арест на руски кораб, превозващ крадено украинско зърно.

Служител на Royal Maritime – гръцката компания, която контролира „Панормитис“, отрече той да превозва зърно от окупирана Украйна. „Всички правни документи, с които разполагаме, включително сертификатът за произход на товара, показват, че товарът е руски“, заявил служителят пред агенция „Ройтерс“.

Киев многократно протестира срещу руския износ на зърно от регионите от Източна Украйна, окупирани след нахлуването на Москва през 2022 г., и от Крим, анексиран от Русия през 2014 година.

Москва не е коментирала правния статут на зърното, събрано в окупираните райони, а Кремъл отказа да вземе отношение за „Панормитис“, заявявайки, че Русия няма да се намесва.

ЕС заяви на 28 април, че се е обърнал към Израел за „руски кораб на сенчестия флот“, превозващ крадено зърно, и е готов да санкционира лица и организации в трети страни, които са помогнали за финансирането на военните усилия на Русия.

Повече от 1.7 милиона тона селскостопански продукти на стойност над 20 милиарда гривни (453.67 милиона долара) са били прехвърлени незаконно от окупираните територии след нахлуването на Русия, твърди Кравченко. Министерството на външните работи на Украйна заяви, че от март насам се е свързало с Израел за друг кораб – „Абинск“, за който твърди, че също превозва крадено зърно. На този плавателен съд е било разрешено да се разтовари и да напусне Израел, се казва още в изявлението.