Нови студенти се включват в стипендиантската програма на АЕЦ „Козлодуй“

В края на април още шест студенти се присъединиха към стипендиантската програма на АЕЦ „Козлодуй”, съобщиха от дружеството. Те се обучават в приоритетни за централата специалности на Технически университет, София – бакалавърска специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика” и магистърска степен по „Ядрена енергетика”.

Участието в програмата, утвърдила се като един от най-ефективните инструменти за привличане на млади хора към ядрената енергетика, осигурява стипендия в размер на 1050 евро на семестър, възможност за включване в платени летни стажове, както и предложение за работа в централата след успешно дипломиране. Нарастващият брой бивши стажанти, вече присъединили се към експертните екипи на дружеството, е доказателство, че инвестицията в образованието дава трайни резултати.

Като подкрепя бъдещи специалисти с мотивация и стремеж към развитие в ядрения отрасъл, АЕЦ „Козлодуй” осигурява плавен трансфер на знания между поколенията и гарантира безопасната и надеждна дългосрочна експлоатация на ядрените мощности.

АЕЦ „Козлодуй” е единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. Тя има роля като ключов фактор за стабилността на националната електроенергийна система и за енергийната сигурност на страната.

АЕЦ „Козлодуй” има значителна роля и за започването на процеса на либерализация на енергийния пазар в България

като първата компания, регистрирала сделка за продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени. Дружеството е бизнес партньор за широк кръг пазарни участници, опериращи както в страната, така и на регионалните пазари.