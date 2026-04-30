МВР и МОН с национална кампания срещу дрогата сред децата

Министерствата на вътрешните работи и на образованието започват с партньорството на редица други държавни и общински институции националната кампания срещу употребата и разпространението на наркотични вещества сред подрастващите. Инициативата е продиктувана от нарастващите рискове в тази насока, като изкушенията и опасностите са все по-разнообразни.

Кампанията има за цел да повиши информираността и обществената чувствителност по темата, като акцентира върху рисковете, последствията и начините за превенция. Основен фокус е поставен върху ролята на родителите, чиято подкрепа, внимание и личен пример са ключови за предпазването на децата. Посланието на кампанията е: „Най-опасното разстояние не е извън дома, то е между вас!“

Като част от инициативата е родителите да могат да се запознаят с полезна информация и съвети относно:

  • видовете наркотични вещества и причините за употребата им;
  • ранните предупредителни признаци;
  • ефективни начини за разговор с децата;
  • стратегии за превенция.

Повече информация е достъпна на:
https://www.mvr.bg/gdnp/превенция/информация-за-пострадали-от-престъпления/наркотици

В рамките на кампанията са разработени информационни материали и видеоклип, които ще бъдат разпространявани чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование и на обществени места.

