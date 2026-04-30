„Прогресивна България“ все още няма кандидати за новия ВСС, но има проект за правила за избора им

„Прогресивна България“ все още няма кандидати за новия Висш съдебен съвет (ВСС), но пък има проект за правила за избора им, който скоро предстои да бъде обсъден. Това стана ясно от коментар на бившия служебен вътрешен и правосъден министър Иван Демерджиев, който коментира темата след закриването на първото редовно заседание на 52-рото Народно събрание.

Той изрази надежда, че членовете на настоящия ВСС ще действат по различен начин до края на мандата си, а не по модела „Сарафов“.

По-рано днес стана ясно, че парламентарната група на „Възраждане“ е внесла законопроект да се прекрати практиката за предоставяне на охрана на народни представители. По този повод Демерджиев заяви следното: „Да нямат охрана изобщо депутатите е отделен въпрос от охраната на Пеевски и Борисов. Там има доста варианти да се разгледа, ако има внесен такъв законопроект. Депутатите могат да бъдат охранявани по различен ред, не е задължително това да става от НСО“.

По отношение на това, че в пленарната зала мястото на Иван Демерджиев е до това на лидера на ДПС Делян Пеевски, Демерджиев каза: „Седнах си на мястото, където ми се полага, с господин Пеевски може да си говорим по друг начин – служебно“.