Печалбата на Volkswagen е спаднала с 28.4% през първото тримесечие

Нетната печалба на германския автомобилен гигант Volkswagen (VW) за първите три месеца на годината е спаднала с 28.4% до 1.56 милиарда евро, съобщи компанията в изявление.

За сравнение, положителният финансов резултат на VW през първото тримесечие на 2025 г. е била 2.19 милиарда евро, което пък е било с 41% по-малко спрямо 2024 година.

Приходите през тази година са спаднали с 2.5% до 75.7 милиарда евро.

Оперативната възвръщаемост на продажбите е била 3.3%, дори по-ниска от 3.7% от миналата година. „Войните, геополитическото напрежение, търговските бариери, затягащите се регулации и ожесточената конкуренция създават насрещни ветрове“, каза главният изпълнителен директор Оливър Блум в изявление.

Volkswagen страда от слаби продажби, особено в Китай и Съединените щати.

В световен мащаб това доведе до спад в доставките на компанията за първото тримесечие на тази година до 2.05 милиона превозни средства за всички марки, което е с 4% по-малко спрямо 2025 година. Доставките намаляха предимно в Китай и Северна Америка. Растежът в Европа не успя да компенсира този спад.

Финансовите резултати на компанията бяха повлияни и от слабите данни, отчетени от Porsche,

които бяха ден по-рано. От януари до март печалбата ѝ след данъци спадна с почти една четвърт. Освен това, дъщерното ѝ дружество за камиони Traton, с марките MAN и Scania, също отчете значителен спад в печалбата.