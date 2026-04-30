САЩ обмислят възможността за намаляване на американските войски в Германия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че властите на страната обмислят възможността за намаляване на броя на американските войници, разположени в Германия. „САЩ проучват възможността за намаляване на броя на войските в Германия. Решение ще бъде взето скоро“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

По-рано германският канцлер Фридрих Мерц обвини Съединените щати в липса на „стратегия за излизане“ от военния конфликт с Иран. В отговор Доналд Тръмп заяви, че канцлерът Мерц „не знае за какво говори“.

Американският военен контингент в Германия е най-големият в Европа, с над 30 000 войници.

По-рано германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че страната му не планира да ограничава използването от САЩ на военните им бази, разположени в Германия.

„Мога да отговоря недвусмислено – не“, каза Мерц, отговаряйки на журналистически въпрос на пресконференция за ситуацията в Близкия изток. Той обаче отбеляза, че темата за ограниченията върху използването от САЩ на военната им инфраструктура в Германия не е била повдигната по време на телефонния му разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Съединените щати, според Мерц, са използвали бази, разположени в Германия, във военни операции срещу Иран по силата на предварително сключени споразумения.

Преди това някои германски политици, включително Инес Швердтнер, съпредседател на Германската лява партия, и Севим Дагделен, експерт по външна политика в BSW (бивш Съюз за разум и справедливост „Сахра Вагенкнехт“), се застъпиха за затварянето на американската военновъздушна база „Рамщайн“ в Германия в отговор на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран.

През март германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че

Германия продължава да разчита на Съединените щати за ядрено възпиране.

„Германският канцлер взе това решение и е редно да го обсъждаме с нашите френски приятели. Трябва да говорим за по-голям европейски суверенитет, но в ядрената сфера бих искал да заявя много ясно: ние оставаме ангажирани с организирането на това в рамките на НАТО. Доверяваме се на американския ядрен чадър. Няма сериозно съмнение по този въпрос и въпросът за замяната му в близко бъдеще не е сериозно на дневен ред“, каза Вадефул по телевизия ZDF.

„Въпреки това, допълването му с колективна система за възпиране, организирана на европейско ниво, е въпрос, който обсъждаме в момента и който по-късно може да превърнем в конкретни мерки“, подчерта германският външен министър.

По-рано германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон издадоха съвместна декларация, с която обещаха

да задълбочат сътрудничеството между двете страни в областта на ядреното възпиране.

В документа се отбелязва, че страните са се споразумели да „предприемат първите конкретни стъпки още през 2026 г., включително участието на германските конвенционални сили във френски ядрени учения и съвместни посещения на стратегически обекти, както и разработването на конвенционални оръжия съвместно с европейски партньори“.

Съгласно третата клауза от Договора за окончателно уреждане на отношенията с Германия, влязъл в сила на 15 март 1991 г., ФРГ се отказва от собственото си производство, притежание и унищожаване на атомни, биологични и химически оръжия. До края на юни 1991 г. СССР изтегля всички военни ядрени компоненти от територията на бившата ГДР. Американските ядрени оръжия обаче остават на територията на бившата ГДР като част от стратегическата концепция на НАТО за възпиране на потенциални противници. Според непотвърдени данни, до 20 американски ядрени бойни глави се намират във военновъздушната база Бюхел.

През март 2010 г. членовете на Бундестага гласуваха с огромно мнозинство за предоставяне на мандат на правителството за преговори с Вашингтон за премахване на американските ядрени оръжия от германска територия. По това време обаче германският кабинет обяви, че няма да предприема никакви едностранни действия без съгласието на своите партньори от НАТО.

В друго свое изказване германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че

Европа не е способна да се защити без американския ядрен щит,

призовавайки за прекратяване на дебата за единството на НАТО.

„Силно очаквам да прекратим този дебат, да спрем да поставяме под въпрос алианса НАТО и неговото единство. Никой във Вашингтон не го поставя под въпрос. Без американския ядрен щит не сме способни да се защитим. Това е простата реалност“, каза министърът в интервю за радиостанция Deutschlandfunk, несъгласявайки се с мнението на интервюиращия, че САЩ постепенно се оттеглят от алианса.

Министърът отбеляза, че Европа трябва да се съсредоточи върху изпълнението на ангажимента си за увеличаване на разходите за отбрана до 5% от БВП на всяка страна.

(по материали от чуждестранния печат)