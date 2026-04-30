Президентът Йотова напомни за Априлското въстание и цитира Стефан Данаилов пред депутатите от 52-рия парламент

Най-важното, което искам да ви кажа днес, уважаеми дами и господа, е, че всичко е в нашите ръце. И за това ще ви припомня думите на великия Стефан Данилов, произнесени точно преди 10 парламента – при откриването на 42-рото Народно събрание на 21 май 2013 година. Тогава той предупреди, че ако се опитваме да пренебрегнем истината за нещата около нас, рано или късно ще плащаме висока цена. Това послание отправи президентът Илияна Йотова в словото си, с което се обърна към депутатите от 52-рото Народно събрание в рамките на първото пленарно заседание.

В началото на речта си тя поздрави народните представители с избирането им и благодари на всички български граждани, участвали в изборите през 2026 година. Тя добави, че насажданото внушение за апатия и разрушено доверие не се е оправдало. „Доказахме, че сме общност със събудена гражданска енергия, с ангажираност, с вяра в собствените ни сили.

Символно е, че 52-рото Народно събрание започва работа в дни, когато отбелязваме 150 години от избухването на Априлското въстание„, подчерта Йотова.

След това тя обърна внимание, че безсмъртните герои от април 1876 година са ярък пример за патриотизъм, който винаги трябва да ни напомня, че няма малки и големи народи. Има единни и разединени. Апостолите на българската революция доказаха, че трябва да вярваме на народа, да изпитваме уважение към него, да осъзнаваме, че той – народът – е единственият съдник за делата ни, отбеляза президентът.

Държавният глава определи вота от 19 април – осмият за пет години – като избори на надеждата, като обърна внимание, че служебното правителство се е справило, като е направило много, за да спре покупката и продажбата на гласове.

Но с купения и контролиран вот, се справиха най-вече българските граждани, които излязоха да гласуват. По думите на Йотова 789 701 гласа повече, отколкото през октомври 2024 говорят за нова легитимност на законодателния ни орган.

Демокрацията работи. Видяхме го, почувствахме го, знаем го. Връщането на доверието на българските граждани към българските институции няма да бъде лесно и няма да бъде бързо, предупреди Йотова.

По отношение на приоритетите на новата власт президентът призна, че това е въпрос, който журналистите често й задавали. Тя обяви, че това ще реши бъдещото правителство, мнозинството, опозицията, но според нея голямата цел да се справим с неравенствата и с липсата на справедливост.

Те не се измерват само с доход. Те означават образование, достъпно здравеопазване. Те означават равен старт за всеки български гражданин и закони еднакви за всички. Държавата трябва да бъде защитник, а не наблюдател.Нейна грижа трябва да бъде всеки български дом, продължи Йотова. Тя бе категорична, че не може да остави хората сами срещу цените и сметките.

Ето защо президентът подчерта, че 52-рото Народно събрание трябва да пристъпи към една от централните си функции – гласуването на бюджета за 2026 година. На следващо място тя изказа убеждението си, че 52-рото Народно събрание ще покаже, че България няма да бъде повече държавата с изтеклите мандати. Ще направи така и България да спре да се държи като плах гост в европейското ни семейство.

Деветнадесет години след приемането ни в ЕС, трябва да се чуе нашият силен и влиятелен глас, защото нашето мнение, нашата позиция, нашата гледна точка струват и са ценни точно толкова, колкото на всеки от 27-те държави членки.

Имаме какво да предложим за сигурността на външните граници. Имаме какво да кажем за развитието на Западните Балкани. Има какво да покажем като страна, която може да бъде център на икономиката на бъдещето.

Европа има нужда точно от такива и от тези гласове, за да върне лидерската си позиция на международната сцена, добави още президентът.

Във финалната част на своята реч държавният глава обърна внимание, че Народното събрание е мястото, където различията могат да се превръщат в решения, защото компромисът не винаги е слабост.

Българинът може да понесе тежки истини, но не понася лъжата. Не трябва да забравяме кои сме. Народ, който е оцелял в робства, без държава, без свобода, но никога без дух. За това сме днес тук и ще пребъдем. Носим в себе си паметта на будители, учители, лекари, строители, поети, хора, които не са чакали спасение. Те самите са били нашите спасители. Крайно време да объединим воля и знания около най-неотложните обществено-спасяващи проблеми и да ги решим, пренебрегвайки своята политическа противопоставеност, личностна нетърпимост и непримиримост в името на един по-добър ден за любимото ни отечество. На добър час на 52-то Народно събрание, пожела президентът Илияна Йотова.