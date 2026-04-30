Андрей Гюров отрече да е имало разговори за преминаване на служебни министри в редовната власт

Служебният премиер Андрей Гюров отрече да е имало разговори с „Прогресивна България“ за участие на министри от служебното управление в редовното правителство. Коментарът на министър-председателят дойде минути, преди да започне първото заседание на 52-рото Народно събрание.

„Очаквам новото Народно събрание да покаже смелост и принципи, народните представители да знаят, че днес влизат тук, защото хората знаят, че хората излязоха по улиците. Дори сега те да са вкъщи, техните искания остават същите – управление без алчност, арогантност и самозабравяне„, подчерта Гюров.

Премиерът заяви, че служебното правителство е направило много, за да покаже, че България работи по-добре без модела Борисов-Пеевски.

Относно това, дали би насърчил Емил Дечев да бъде министър на вътрешните работи и в бъдещия редовен кабинет, Гюров отговори така: „Най-добрият знак е да се намерят правилните хора, на които да им се зададат правилните задачи“.